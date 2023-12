Pronto soccorso e liste d’attesa. Medici e Saltamartini a confronto

Questa mattina, nell’aula della biblioteca dell’ospedale di Macerata, si terrà quello che può essere considerato un vero e proprio summit. Ci saranno i vertici dell’Ast di Macerata, i direttori di Dipartimento e delle Unità operative complesse, ma anche i medici di Medicina generale. E ci sarà l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini che ha voluto questo incontro, organizzato insieme al direttore generale facente funzioni dell’Ast, Milco Coacci. Nella convocazione non compare alcun ordine del giorno. Ma, proprio perché non si indica un argomento specifico, è lecito ritenere che il confronto sarà a tutto campo. La partecipazione dei medici del territorio, intanto, costituisce di per sé un indizio che indirizza verso due problemi tra loro strettamente connessi: l’accesso ai pronto soccorso e le liste d’attesa che, piuttosto che accorciarsi, sembrano allungarsi. Proprio di recente la Regione ha definito le linee guida per cercare di rendere più funzionali i pronto soccorso, cercando allo stesso tempo di ridurre quelli che vengono definiti accessi impropri. E questo si lega anche alle attività dei medici di Medicina generale che predispongono le impegnative per accedere a esami diagnostici e visite. Più in generale si parlerà di rapporto tra ospedale e territorio, magari anche per fare un primo consuntivo del nuovo sistema di gestione della sanità, articolato in cinque Ast territoriali, che hanno presto il posto della vecchia Asur. E, poi, dietro l’angolo c‘è l’imminente arrivo, da Milano, del nuovo direttore generale dell’Ast di Macerata. Marco Ricci, infatti, si insedierà martedì prossimo, 5 dicembre, con l’auspicio che, finalmente, ci sia una guida stabile, visto che, nel corso del 2023 si sono avvicendate ben cinque direttori (Draisci, Gozzini ad interim per un breve periodo, Corsi, poi Coacci, sempre ad interim, e ora lo stesso Ricci).