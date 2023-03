Pronto soccorso, il risiko dei primari Rossi in lizza per il posto a Torrette

di Franco Veroli

Interessa anche Macerata la vicenda del concorso per la nomina del nuovo primario del pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Torrette ad Ancona, di cui si è discusso in consiglio regionale, a seguito di una interrogazione del consigliere Romano Carancini (Pd). Tra i cinque candidati che hanno presentato la domanda entro i termini previsti dal bando (pubblicato il 23 agosto sulla Gazzetta Ufficiale), cioè entro il 23 settembre, infatti, c’è anche Emanuele Rossi, primario del pronto soccorso all’ospedale di Macerata. Secondo le indiscrezioni, con riferimento ai soli titoli posseduti, sarebbe proprio lui in pole position, anche se la decisione passa poi attraverso un colloquio dei candidati (che nel complesso del punteggio ha il maggior peso) con una commissione di valutazione appositamente nominata. Il fatto è che dal 23 settembre, acquisite le candidature, la procedura si è bloccata. Di qui la richiesta di chiarimenti. "Mi sono letteralmente stupito. La risposta dell’assessore Saltamartini è stata sconcertante", afferma Carancini. "L’assessore – sottolinea l’ex sindaco di Macerata – ha detto che la commissione non è stata nominata perché sono entrate in vigore nuove norme in base alle quali le commissioni di concorso e di esame devono garantire la parità di genere. E che, di conseguenza, il bando va rifatto. Ma ci sono almeno due motivi che confliggono con questa spiegazione che, davvero, non sta in piedi. La prima è che le nuove norme a cui Saltamartini fa riferimento si applicano a partire dal 27 agosto, mentre per i bandi pubblicati prima – e quello per il direttore del Pronto soccorso di Torrette è stato pubblicato il 23 agosto – valgono quelle precedenti. E questo sta scritto in una delibera della giunta regionale! Si tenga poi conto del fatto che non essendo stata la commissione ancora nominata, volendo si può procedere garantendo la parità di genere. Quello che non si può fare, perché non si giustifica in alcun modo, è riaprire o rifare il bando". Carancini vuole vederci chiaro ed è deciso ad andare fino in fondo. E così, proprio ieri, ha presentato una nuova interrogazione. "Siccome ritengo che l’assessore sappia della delibera di giunta con cui sono state varate le nuove norme che si applicano solo per i bandi pubblicati dal 27 agosto in poi, mi chiedo perché voglia applicarle ad un bando precedente. E, poi, di chi è la responsabilità della procedura: dell’assessore o del direttore generale degli Ospedali Riuniti?".