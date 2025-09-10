Pronto soccorso in emergenza. Troppi posti vuoti, servono medici. L’Ast chiama anche i pensionati

È sempre emergenza per l’Emergenza. Mancano medici per i pronto soccorso e per i punti di primo intervento, e non si può più fare ricorso alle cooperative, come avvenuto fino a poco tempo fa. Così l’Ast di Macerata è corsa ai ripari, pubblicando un avviso pubblico per cercare medici, anche pensionati, per coprire i vuoti esistenti, attraverso contratti di collaborazione professionale, tra l’altro necessari anche per la Pediatria. Una modalità attivata nel periodo dell’emergenza Covid quando, per far fronte alle esigenze straordinarie dovute alla diffusione del virus e garantire i livelli essenziali di assistenza, è stata introdotta la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche senza specializzazione, nonché a medici in quiescenza. Una possibilità prorogata più volte, l’ultima con scadenza il prossimo 31 dicembre. Il fatto è che dallo scorso 31 luglio è vietato stipulare nuovi contratti con i medici cosiddetti gettonisti, cioè quelli che tramite cooperative private sono stati più volti chiamati a lavorare nei servizi di pronto soccorso. Ovviamente, i contratti in essere con le cooperative proseguono fino alla scadenza, "ma non possono essere rinnovati – sottolinea nella sua determina il direttore generale Ast, Alessandro Marini – sono previste deroghe solo in casi eccezionali e urgenti, ma la loro applicazione è limitata". Attualmente l’Ast "con specifiche procedure di appalto, si avvale dei medici "gettonisti", sia per prestazioni specialistiche di Pediatria che di Medicina d’urgenza, ma è evidente la necessità di superare tali appalti ricorrendo ad altre forme di lavoro flessibile". La situazione, diffusa in tutta Italia, è che il numero di medici specialisti attualmente strutturati nella Ast di Macerata "non basta a garantire la piena copertura dei turni e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nell’area dell’Emergenza-Urgenza, con particolare riferimento alle Unità operative di Pediatria, Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento; le ordinarie procedure di reclutamento che vengono continuamente espletate e il ricorso a prestazioni aggiuntive non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di medici".

Il problema è serio soprattutto per i servizi di Pronto soccorso che "potrebbero subire pesanti conseguenze dalla mancanza di personale, con possibili ripercussioni sulla qualità e la tempestività dell’assistenza". Ecco, perché, con un quadro del genere l’Ast ha deciso di indire un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi per prestazioni d’opera professionali, non occasionali rivolto, oltre che a medici specialisti, anche in pensione, a medici abilitati non specialisti, purché abbiano maturato un’esperienza di almeno sei mesi in Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, Emergenza territoriale o continuità assistenziale. In questo modo si vuole anche cercare di intercettare i medici ex dipendenti delle Cooperative, per recuperare e valorizzare l’esperienza da loro acquisita lavorando in ospedale.