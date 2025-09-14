"Pronto soccorso, professionalità e amore. Grazie al personale"

"Ho trovato professionalità, amore e gentilezza al Pronto soccorso di Macerata e nel reparto di medicina d’urgenza. Voglio ringraziare pubblicamente tutto il personale, spesso bistrattato: medici, infermieri e oss mettono ogni giorno, ogni ora, passione e dedizione in quello che fanno". Una storia di buona sanità quella del conte Antonio Lazzarini, imprenditore ottantenne di Morrovalle. Venerdì della settimana scorsa, di sera, è stato accompagnato dal figlio al Pronto soccorso di Macerata perché lamentava forti dolori alla spalla destra. Gli operatori hanno visto che si trattava di un flemmone (processo infiammatorio acuto del tessuto connettivo) e l’hanno medicato; dopo essere stato sottoposto alle prime cure, il conte Lazzarini è stato trasferito in medicina d’urgenza, dove è rimasto fino a venerdì.

"Quando sono arrivato in ospedale – spiega – ovviamente non sapevano chi fossi. Sono stato curato come tutti, nessun trattamento particolare. Ci tengo a sottolinearlo, per evitare che qualcuno possa dire che sono stato privilegiato per via del "titolo". Ho trovato in tutto lo staff cortesia e questo va sottolineato. Non è giusto né corretto sparare sempre a zero contro queste persone che non possono difendersi e ci salvano la vita. Molto dipende anche da noi pazienti, a come ci poniamo nei confronti di medici e infermieri, se in modo gentile o se siamo pronti a litigare appena mettiamo piede in ospedale. Il mio è un atto di ringraziamento – conclude – verso chi ogni giorno è in prima linea. Bisogna raccontare e rendere pubbliche le esperienze positive che viviamo nei nostri ospedali".