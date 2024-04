Proposta al cineteatro Excelsior. Film proiettato con musica dal vivo

r

Una fusione di linguaggi per il film concerto in programma domani sera al cineteatro Excelsior di Macerata. "Metropolis", il capolavoro senza tempo del regista Fritz Lang, sarà proiettato in sala e musicato dal vivo dai brani originali dei Metronhomme, gruppo musicale d’origine maceratese. Culla dell’evento il cine Excelsior, punto saldo della cultura maceratese ormai da settant’anni e prontamente arricchito dalla direzione artistica di dieci volontari.

"Quello che cerchiamo di fare è investire sulla cultura, proponendo di settimana in settimana una programmazione di valore – spiega Laura Foresi, volontaria del cineteatro -. Dal punto di vista umano, ci piace l’idea di porre al centro le persone e i loro legami, creando nel cinema un punto d’incontro per la società maceratese". Ad arricchire le già nutrite proiezioni, una nuova esperienza immersiva nell’arte cinematografica, capace di legare modalità di espressione differenti. Continua Laura Foresi: "Proporremo un cineconcerto, quindi una proiezione del film musicata dal vivo. È un evento inusuale e unico che accresce la potenza della semplice visione cinematografica, comunque essenziale per un film muto, attraverso l’esperienza sonora. Questo con un valore aggiunto, una partitura composta appositamente per l’occasione".

A musicare "Metropolis" l’associazione teatrale e musicale maceratese Metronhomme, nata nel 2003 e composta da Tommaso Lambertucci al pianoforte e sintetizzatore, Andrea Lazzaro Ghezzi alla batteria, Marco Poloni alla chitarra e programmazione e Mirko Galli al basso. "Dove il parlato manca, la musica è essenziale - dichiara Tommaso Lambertucci -. Il supporto musicale riprodotto dal vivo accresce la bellezza della visione poiché l’opera stessa si realizza nel momento in cui viene vissuta dallo spettatore. Questo la rende un’esperienza non riproducibile, unica in ogni sua proposta".

"Comporre musica per un film va ad aggiungere un tassello alla nostra storia – continua Andrea Lazzaro Ghezzi -. In circa cinque mesi di lavoro abbiamo composto delle musiche originali sulla base del flusso video, senza ascoltare la versione della colonna sonora curata da Giorgio Moroder che ci avrebbe influenzato. È stata un’esperienza del tutto nuova, speriamo nella sua buona riuscita". "Il film è incredibile – sono le parole di Marco Poloni -, quando uscì non ebbe un grande riscontro di critica ma è riuscito a colpire il pubblico fino ai nostri giorni. Questo evento vale la pena di essere vissuto anche solo per rivederne le scene, accompagnate poi dalla novità della nostra musica".

Il film concerto si svolgerà nella sala del cineteatro Excelsior domani sera, alleore 21.30. Il costo del biglietto è di 3 euro, acquistabile sul sito online o al botteghino del teatro.