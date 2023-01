Proposta di delibera per il referendum sulla casa di riposo

"Abbiamo deciso di raccogliere l’invito dei 37 ex amministratori, assumendo l’iniziativa e depositando una proposta di deliberazione da votare in Consiglio, per l’approvazione di uno specifico regolamento comunale per il referendum consultivo". L’opposizione di Mogliano, ovvero i gruppi consiliari "Mogliano 313" e "Siamo Mogliano", rappresentati da Marco Petrelli (nella foto), Corrado Nardi, Matteo Zazzaretta e Marianna Matricardi, tornano sulla richiesta dei giorni scorsi avanzata da 37 ex amministratori (tra sindaci e consiglieri) al sindaco per chiedere un referendum consultivo sulla scelta di realizzare la nuova casa di riposo nello spazio retrostante il santuario del SS. Crocifisso. "A distanza di più di due settimane dalla proposta – spiegano le due forze di minoranza in una nota congiunta - l’amministrazione comunale non si è ancora pronunciata. Questa, fino ad ora, ha sempre boicottato e ignorato qualsiasi iniziativa, incontro pubblico, proposta alternativa e qualsiasi forma di confronto, mostrandosi incapace di aprire un serio dibattito su una questione che ha diviso e divide i moglianesi. Già a maggio del 2021 abbiamo proposto una mozione per l’istituzione di una specifica commissione sulla ricostruzione, prontamente bocciata dalla maggioranza consiliare. L’amministrazione, pur sollecitata più volte dal ministero dell’Interno e dalla prefettura, non ha ancora voluto adottare un regolamento per lo svolgimento del Consiglio comunale". Ringraziando i 37 firmatari "per l’alto senso civico mostrato", la minoranza annuncia di portare in Consiglio la questione. "In questo modo, oltre a dare compimento allo statuto comunale (che lo prevede da 30 anni) – conclude - sarà possibile aprire la strada anche allo strumento referendario, utile e fondamentale in casi come questo, dove la popolazione è spaccata".