Proposta di legge al Parlamento. Riparte la battaglia per il tribunale

Un nuovo passo e un rinnovato tentativo nell’iter che può rivedere l’organizzazione dei tribunali, anche soppressi, e quindi nuova speranza per quello di Camerino. L’assemblea legislativa delle Marche ha infatti deliberato all’unanimità di ripresentare al Parlamento la proposta di legge approvata nel 2021, il cui iter era rimasto incompiuto. La proposta mira a modificare il decreto legislativo 155 del 2012, che aveva portato alla chiusura del tribunale camerte nel 2013. Presentata in consiglio il 14 dicembre 2023 e approvata ieri, con una più che simbolica unanimità, la deliberazione ribadisce l’urgenza della modifica normativa e include una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. "Con questa mossa, la Regione Marche intende riaffermare il suo ruolo attivo nel promuovere riforme che migliorino il sistema giudiziario e rispondano alle esigenze dei cittadini" ha dichiarato Gianluca Pasqui (nella foto), vice presidente del consiglio regionale e promotore dell’iniziativa.

La ripresentazione della proposta avviene in base all’articolo 121 della Costituzione, che consente ai consigli regionali di avanzare proposte di legge al Parlamento. Dopo molte iniziative negli anni da parte dell’avvocato Corrado Zucconi, ex presidente dell’Ordine di Camerino, dal cui stimolo nel 2021 una nuova accelerazione aveva portato l’allora sindaco Sandro Sborgia a partecipare al comitato nazionale "Riapriamo i tribunali", mentre Pasqui aveva depositato in Regione la proposta di legge in questione. Inizialmente approvata ad aprile 2021 e trasmessa alla Camera il 30 aprile dello stesso anno, era stata assegnata alla Commissione giustizia, senza però completare il suo iter prima della fine della legislatura. Ora, l’assemblea regionale sottolinea l’importanza del provvedimento, rilevando che altre regioni, come Abruzzo e Lombardia, hanno adottato iniziative analoghe per il rinnovo della stessa proposta.

Marco Belardinelli