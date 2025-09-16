"Proposta di legge sulle concessioni demaniali"

Con un’iniziativa molto partecipata è stata presentata domenica al bar Guido 1970 di Porto Recanati la candidatura al consiglio regionale dell’ex senatore Salvatore Piscitelli, nella lista "I marchigiani per Acquaroli". Per l’occasione erano presenti il governatore uscente delle Marche Francesco Acquaroli e la senatrice Elena Leonardi.

"Mi fa piacere che il governatore sia qui a Porto Recanati per sostenere la mia candidatura – ha detto Piscitelli –. Considero Francesco un politico capace che ha saputo guidare con competenza l’amministrazione regionale nei cinque anni di governo trascorsi. Se eletto, vorrei presentare una proposta di legge che possa intervenire sul tema delle concessioni demaniali marittime, impegno già mantenuto nel corso del mio mandato da parlamentare, quando ottenni con altri colleghi una proroga dal 2012 al 2020. Servono rappresentanti politici concreti che abbiano una preparazione professionale".

Sempre Piscitelli ha aggiunto: "La Zes è un’opportunità per il rilancio e lo sviluppo economico-imprenditoriale e sono certo che una volta approvata la legge verrà modificata anche la decisione della Commissione europea che aveva individuato, precedentemente al recente Ddl, solo alcuni territori delle Marche quali beneficiari di aiuti statali. La Zes unica del Mezzogiorno prevede che l’intero territorio della regione sia coperto dalle agevolazioni previste".

È poi intervenuto il governatore Acquaroli che ha parlato del rilancio della sanità, oltre alla realizzazione e alla progettazione di nuove infrastrutture per le Marche. Intanto, ieri è stata aperta a Porto Recanati, in via Masaniello, la sede elettorale di Piscitelli.