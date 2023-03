Proposte assurde contro i giganti della cultura

Pierfrancesco

Giannangeli

È stata una settimana complicata quella appena trascorsa sul fronte della lotta all’ignoranza più arrogante, quella che fa licenziare una preside dopo una lezione sul David di Michelangelo, il simbolo di Firenze e del Rinascimento italiano. Ormai all’assurdo non c’è più limite: la storia sembra una barzelletta, ma è realmente accaduta in una scuola della Florida, dove alcuni genitori sono saltati su contro la presunta pornografia (ma vi rendete conto?) dell’immagine. Forse la cosa ancora più grave è che qualcuno abbia dato prima udienza e poi ragione a questi signori, offrendo gentilmente sul piatto la testa della professoressa. E in alcune università, sempre americane (per fortuna non tutte, viene da pensare, ma non è consolante), si sta mettendo in discussione anche il padre del teatro moderno, William Shakespeare. E’ opportuno, allora, ricordare cosa ha significato questo gigante per la cultura di ogni epoca. Shakespeare scriveva così bene per il teatro in quanto ne conosceva tutti i segreti: essendosi confrontato anche con altri ruoli di compagnia, sapeva come far diventare materiale di scena storie che, nella maggior parte dei casi, non nascevano per il teatro, ma erano già state raccontate da altri con diversi metodi narrativi. Comprendeva benissimo, dunque, cosa metterci per farli diventare spettacolo e affascinare i suoi contemporanei, e dopo di loro gli spettatori dei teatri di tutto il mondo, in ogni stagione.

E’ l’immenso valore aggiunto che ne ha decretato il successo, perché lo spettacolo è la somma di ciò che accade nello spazio (senza spazio non c’è messinscena), grazie a elementi scenici - e non scenografia vera e propria nel caso di Shakespeare, poiché la forma aggettante del palco non ne consentiva l’uso -, costumi, movimenti, effetti speciali, amplificati successivamente dall’evoluzione della tecnologia. Un piccolo ripasso attraverso punti essenziali, per schiarirsi le idee.