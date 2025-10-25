Proroga del Superbonus 110%. Ventata di ossigeno per le imprese

La vicina proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2026 è stata accolta con soddisfazione da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo perché consentirebbe di garantire continuità e serenità operativa a centinaia di aziende del territorio. A sottolinearlo è Giuliano Fratoni, presidente interprovinciale di Confartigianato Edilizia, che evidenzia come lo slittamento di un anno rappresenti "una vera e propria ventata di ossigeno per le imprese".

"La proroga – dice Fratoni – permetterebbe alle aziende di concentrarsi sul completamento delle opere in corso con maggiore tranquillità, evitando di subire gli effetti negativi di scadenze troppo ravvicinate. Senza questa proroga, infatti, tanti committenti si sarebbero trovati a gestire, entro fine anno, accolli economici rilevanti, specialmente per gli interventi di maggiore entità. Con questo slittamento si garantisce invece un margine di sicurezza e di sostenibilità finanziaria".

La proroga si andrebbe a inserire nelle misure contenute nella bozza della Legge di Bilancio approvata dal consiglio dei ministri. "Le proposte delineate vanno nella direzione di sostenere la crescita e l’occupazione – conclude Confartigianato - e rappresentano un segnale di attenzione verso le esigenze delle micro e piccole imprese, che costituiscono la spina dorsale dell’economia locale. Non è soltanto un atto tecnico, ma un provvedimento che assume un valore strategico per la ripresa economica delle aree interne e per la salvaguardia del tessuto produttivo locale".