Proroga di assetti e confini pesca: "Era difficile fare scelta peggiore"

di Mario Pacetti

"Io personalmente, e tutti noi del consorzio civitanovese, non siamo per niente contenti della decisione presa martedì dal Consiglio regionale. Peggio non si sarebbe potuto fare". Nicola Paci, presidente dei vongolari civitanovesi, stronca senza giri di parole l’ennesima proroga degli assetti e dei confini tra i compartimenti marchigiani. E, non nascondendo la sua sorpresa per il non-voto dell’altroieri, spiega: "C’erano le condizioni per stabilizzare una volta per tutte il nostro settore convalidando con una legge chiara lo status quo, ovvero l’ordine cristallizzatosi negli ultimi anni. Non lo dico io, lo dice la logica. Rispetto allo scorso anno il dossier presentava due grandi novità: le conclusioni dello studio dei ricercatori, secondo i quali non sussistono motivazioni sul piano scientifico per modificare il quadro attuale, e la bocciatura, da parte del Tar, del ricorso presentato dai colleghi di Ancona per riprendersi il nostro mare. Ciò bastava e avanzava, secondo noi, per chiudere qui la querelle e varare la nuova legge. E invece si è preferito ancora una volta traccheggiare". Paci squaderna poi la sua delusione per la "timidezza" di chi governa la Regione. "Dopo che aveva contestato in passato le amministrazioni di centro-sinistra per le lungaggini sulla nostra questione, dal centro-destra mi sarei aspettato ben altro piglio. E invece è riuscito a far peggio degli altri. Almeno le giunte precedenti prorogavano per tre anni consentendoci, pur nell’incertezza dei destini finali, di impostare un decente piano di lavoro. Mi dite voi cosa possiamo programmare di qui a 6 mesi? Speriamo almeno che, come hanno promesso, a Natale sapranno decidere in via definitiva". In questi giorni le 25 barche del consorzio civitanovese sono ferme al palo per le ultime settimane di stop obbligatorio. Torneranno in mare il primo agosto con la prospettiva di non fermarsi più per tutto il 2023 se il prodotto sarà all’altezza della situazione e il mercato, un po’ "moscio" negli ultimi mesi, riprenderà a tirare.