Prorogata al 18 marzo la bonifica del terreno

Discarica a cielo aperto nel quartiere Risorgimento, dopo l’intervento della Forestale dei carabinieri, dopo i provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica e l’ordinanza di sgombero varata dal Comune lo scorso agosto, si va ad una proroga della bonifica. Il terreno si trova in via Leti, alle spalle di via del Casone. Il proprietario non è stato in grado, nel tempo concesso dalle autorità, di elaborare un piano di smaltimento dei rifiuti stoccati nel piazzale a causa di un ritardo nello svolgimento del campionamento e nella predisposizione dei risultati da parte del laboratorio di analisi incaricato. E’ stato allora spostato al 18 marzo il termine per provvedere alla rimozione completa dei rifiuti presenti nell’area (con l’asportazione dello strato superficiale di materiale) e allo smaltimento tramite ditte autorizzate, e successivamente a ripristinare lo stato dei luoghi. Nell’area, sulla base del dossier fotografico e dei sopralluoghi effettuati dalla Forestale dei carabinieri e dalla Polizia municipale di Civitanova risultano abbandonati coperture ondulate con cameristiche tipiche del materiale in amianto, blocchi di cemento, mattoni, piastrelle, vetro, cartongesso, plastica e metalli.