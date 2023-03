Prorogata fino al 16 aprile la mostra "Metamorphosis" dell’artista Paola Tassetti

Prorogata fino al 16 aprile la mostra "Metamorphosis" di Paola Tassetti vincitrice del Premio Pannaggi Nuova Generazione 2022, ideato dall’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e rivolto agli artisti emergenti under 40 delle Marche. La mostra curata da Paola Ballesi, è allestita nelle sale di Palazzo Buonaccorsi, in un percorso artistico che nasce da una fascinazione e un approfondito studio sul tema della metamorfosi, quel mutamento della realtà dato dall’inesorabile trascorrere del tempo che è stato uno dei motivi letterari, artistici e filosofici più intriganti in ogni epoca. Due appuntamenti per visitare la mostra con l’artista sono previsti domenica 26 marzo alle 15.30 e domenica 2 aprile alle 16.30 (prenotazione allo 0733.7256361).