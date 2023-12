Prorogata la mostra su Asciutti

È stata prorogata fino al 31 dicembre, l’apertura della mostra d’arte "L’eredità del Professor Asciutti", all’interno della sala Boccabianca in via Trento, nel centro storico di Potenza Picena. Lo ha reso noto, giovedì mattina, il Comune potentino che ha condiviso un avviso pubblico sui propri canali social. Tale esposizione era stata inaugurata, a settembre scorso, durante lo svolgimento del progetto "Marchestorie", ovvero il festival itinerante promosso dalla Regione, con l’obiettivo di far scoprire il folklore, i luoghi e le tradizioni degli antichi borghi, simbolo del nostro territorio. Nello specifico, sono contenute alcune delle opere più significative dell’artista potentino: dipinti, sculture, xilografie, gessi e opere in legno nate dall’estro e dal genio del professor Giuseppe Asciutti. Il tutto si potrà visitare ogni venerdì, sabato e domenica (dalle 17 alle 20), a ingresso libero.