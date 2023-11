Prorogata l’esposizione di Scarponi: immagini che toccano il cuore

A grande richiesta la mostra “Occhi dal mondo” allestita nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, con le immagini di Claudio Scarponi, sarà aperta anche sabato 25 e domenica 26 novembre. L’evento espositivo, patrocinato dalla Croce Rossa Italiana cui saranno destinate le offerte che verranno raccolte, racconta dei viaggi che l’appassionato fotografo settempedano ha condotto in India, nel piccolo Tibet, in Nepal, Siria ed Etiopia, insieme all’amico fotoreporter Roberto Farina e sui passi di tante realtà come la onlus Sorrisi per l’Etiopia di San Severino Marche che, ormai da tempo, ha avviato numerose azioni di solidarietà nella comunità di Soddo. La mostra si sarebbe dovuta chiudere lo scorso week end poi l’alto numero di visitatori ha fatto decidere per una proroga. Le immagini di scarponi catturano veramente. Si tratta di fermi immagini di vite oppresse, private spesso anche del minimo di sussistenza e di un pezzo di pane per andare avanti. Foto in bianco e nero che scuotono le coscienze seppure sappiano narrare una certa dignità dei protagonisti e persino la gioia come nel caso di semplice strette di mano. Sabato apertura dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, la domenica dalle ore 16.30 alle 20.