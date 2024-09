Prorogati i contratti a 35 infermieri. Assunti quattro medici

L’Ast di Macerata ha prorogato fino al 31 dicembre il contratto a tempo determinato (scaduto il 30 settembre) di 35 infermieri assunti a titolo straordinario e di un educatore professionale. Un numero consistente di operatori, che la dice lunga sulle difficoltà per coprire le necessità del nostro sistema sanitario in modo da "assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione deli servizi e delle prestazioni sanitarie richieste", come sottolinea l’Ast. Sono stati prorogati a tempo determinato anche i contratti di due psicologhe, a partire dal primo ottobre e per un massimo di un anno, e di una oncologa (fino alla fine del 2024). Assunti a tempo indeterminato, invece, una gastroenterologa (Chiara Rossi) per potenziare la struttura di Endoscopia Digestiva, e tre dirigenti medici di Radiodiagnostica (Anna Clara Renzi, Anna Claudia Poliseno e Maurizio Antonarelli), uno dei quali messo a concorso e gli altri due a seguito di turnover. Assunti a tempo indeterminato anche un autista e un magazziniere. Sono anche stati pubblicati i bandi per l’assunzione di 6 dirigenti medici da destinare all’Emergenza – Urgenza, dipartimento in carenza cronica di personale e per un posto di dirigente medico di chirurgia generale. Indetto anche un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro educatori professionali. Sono anche stati conferiti, a tempo determinato, due incarichi libero - professionali a due psicologhe specializzate in psicoterapia per la realizzazione del progetto regionale Autismo denominato "Parti e Vai!". "Continuiamo ad assumere personale per far fronte alle carenze di organico presenti nella nostra Azienda per soddisfare i bisogni di salute della popolazione e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza", afferma Marco Ricci (foto), direttore generale dell’Ast. "Potenziamo gli organici per dare risposte sempre più tempestive e complete alla popolazione maceratese", aggiunge Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità.

Franco Veroli