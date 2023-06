Prorogato al 25 agosto il termine per le borse di studio a Macerata

E’ stato prorogato al 25 agosto il termine di presentazione delle domande per la selezione dell’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 20222023. Possono presentare domanda i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Macerata, che appartengano a famiglie il cui Isee 2023 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro. È possibile inviare il modulo di domanda, reperibile nella segreteria delle scuole, al servizio Scuola del Comune (piazza Vittorio Veneto 2) o nel sito www.comune.macerata.it , compilato e firmato all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 13 del 25 agosto. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Scuola, allo 0733 256453534, mail [email protected]