Prorogato il luna park al Varco sul Mare: rimarrà fino al 26

Prorogata dalla giunta, per un altro mese, la presenza del luna park nell’area del Varco sul Mare. Le installazioni dovevano sbaraccare alla fine di gennaio ma Michele Greco, responsabile dei giostrai, ha fatto richiesta di prolungare la permanenza fino al 26 febbraio. L’amministrazione ha giustificato l’ok al prolungamento del luna park con il contesto economico "del tutto straordinario – è scritto nella delibera che autorizza la proroga – causato dall’aumento vertiginoso dei costi dell’energia, una delle spese principali che gli operatori dello spettacolo viaggiante devono sostenere". Le giostre sono installate nelle aree di via Tito Speri e via Cavour, all’angolo con il lungomare Piermanni. A fronte del mancato introito, stimato in 1.000 euro, derivante dalla sosta a pagamento nell’area di via Tito Speri, imputato ai giostrai un canone di occupazione del suolo pubblico di 1.100 euro per la superficie del parcheggio.