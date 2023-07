Prorogato il patto sui rifiuti Ancona in aiuto a Macerata

Le Province di Macerata e Ancona hanno rinnovato l’accordo in base al quale ogni settimana circa 200 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati dell’Aato3 vengano conferiti, fino alla fine di quest’anno, nell’impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) della Provincia di Ancona (Ata2) e nella discarica di rifiuti non pericolosi di San Vincenzo, a Corinaldo. Si tratta, in realtà della quinta proroga di un "patto" sottoscritto il 21 aprile dell’anno scorso, quando un incendio danneggiò il nastro trasportatore (oltre alla copertura del capannone che lo ospita ed alla cabina elettrica posta nelle vicinanze) dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (Tmb) di Cosmari Srl. Poiché non si può conferire in discarica il rifiuto senza un preventivo trattamento bisognava trovare un impianto alternativo, almeno per il tempo necessario a ripristinare la funzionalità di quello di Tolentino. Di qui l’accordo interprovinciale, stretto in una logica di collaborazione "per ottimizzare l’utilizzo degli impianti di trattamento e smaltimento, con la possibilità che la provincia di Macerata possa offrire la disponibilità, come fattore di reciprocità, ad accogliere nelle proprie strutture di trattamento e smaltimento, un pari quantitativo di rifiuti urbani proveniente dal territorio della provincia di Ancona, qualora la stessa dovesse trovarsi nella necessità di superare eventuali momenti di difficoltà a causa di possibili fermi degli impianti". I tempi inizialmente previsti erano piuttosto stretti, visto che il conferimento dei rifiuti in provincia di Ancona era previsto fino al 30 giugno. Poi, però, è scattata una prima proroga che ha allungato il periodo fino al 22 luglio, quindi una seconda fino al 22 settembre, quindi una terza fino al 31 gennaio di quest’anno, poi una quarta fino a venerdì scorso, 30 giugno. Ora scatta la quinta. Tutto previsto, si rassicura, in quanto Cosmari, sta usando un impianto ancora provvisorio che deve essere definitivamente messo a punto ed entrare a regime. Peraltro la quantità di rifiuti trasferite nell’Anconetano per il trattamento sarebbe anche inferiori alle 200 tonnellate settimanali indicate nel decreto del presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Certo è che la complessa partita dei rifiuti si gioca sempre su tempi lunghi, comunque sempre superiori a quelli previsti.

f. v.