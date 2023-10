Prosciolto 27enne accusato di spaccio

Accusato di spacciare cocaina, marijuana e hashish, è stato assolto il 27enne Mattia Romagnoli di Macerata. Gli episodi per cui era sotto processo sarebbero avvenuti dal 2014 al 2015, e ormai si sono prescritti. La polizia aveva rintracciato diverse persone che, a Tolentino, Pollenza e Sforzacosta di Macerata, avrebbero acquistato le sostanze proibite da Romagnoli in più occasioni. In un primo momento per lui era stata ipotizzata l’ipotesi più grave del reato di spaccio, ma al termine del processo il presidente della sezione penale del tribunale di Macerata, Roberto Evangelisti, ha ritenuto di poter derubricare i fatti accertati come quelli sanzionati in modo più lieve, per i quali nel frattempo era arrivata la prescrizione. Il 27enne dunque, difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini, è stato prosciolto dall’imputazione. Dopo quella vicenda, a febbraio del 2016 il ragazzo fu arrestato poiché la polizia gli aveva trovato e sequestrato mezzo etto di hashish in casa, episodio per il quale ha patteggiato la pena; e in un’altra occasione è stato accusato di nuovo di spacciare cocaina e hashish a Tolentino, accusa che però il giovane ha sempre respinto.