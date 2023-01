Prosciolto "con riserva" per rapina: i primi effetti della riforma Cartabia

Accusato di rapina a mano armata, ormai si è dato alla macchia e grazie a questo è stato prosciolto: lo prevede la riforma Cartabia, appena entrata in vigore con il ritorno dei processi. Il primo – in tribunale a Macerata – a beneficiare delle novità in materia di diritto e procedura penale è stato un 31enne nigeriano, sotto processo per un episodio avvenuto in città il 27 settembre del 2021. L’uomo aveva incrociato un 19enne civitanovese e, mostrandogli una lama di acciaio di cinque centimetri annessa a un tagliaunghie, lo aveva costretto a tirare fuori i soldi che aveva in tasca: si trattava di quattro o cinque euro. Una piccola somma che però era bastata per far scattare l’accusa di rapina a carico del nigeriano che, in seguito alla denuncia, con le indagini era stato individuato e rintracciato. Ieri mattina per l’imputato si è tenuta l’udienza preliminare. Ma dal 2021 a oggi sono successe tante cose, ad esempio è entrata in vigore la nuova riforma della giustizia penale. La riforma prevede che, se l’imputato irreperibile ha saputo del procedimento su di lui e non si presenta in aula, il procedimento vada avanti. Ma se non c’è la prova che sappia di essere accusato, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare la sentenza di non doversi procedere, contenente l’ordine di ricerca dell’imputato fino a quando il reato non sarà prescritto. Se durante questo lasso di tempo l’imputato sarà rintracciato, il proscioglimento sarà revocato e il processo si farà; se invece non si trova, la sentenza diventerà definitiva. Dato che per il nigeriano, difeso dagli avvocati Giulia Vitali e Sergio Del Medico e attualmente irreperibile, non c’era la prova del fatto che sapesse del processo, il giudice Giovanni Manzoni non ha potuto fare altro che dichiarare il proscioglimento. Il faldone resta congelato per qualche anno (nel caso del reato di rapina, si tratta di dieci anni), nel caso in cui il 31enne tornasse a palesarsi in qualche modo.

Paola Pagnanelli