Prosciutto "italiano" di razza danese: condannato

di Paola Pagnanelli

Per aver usato un tipo di maiale non conforme ai disciplinari del prosciutto di Parma e San Daniele, è stato condannato ieri l’imprenditore di Tolentino Stefano Vissani. Ma lui respinge l’accusa, e conta di dimostrare in appello le sue ragioni. La vicenda era partita nel 2017, con una maxi inchiesta avviata dalla procura di Torino in merito ai tipi di maiale usati per le produzioni di questi particolari prosciutti. Era emerso così che un commerciante aveva venduto a diversi allevatori il seme di verro Duroc danese, un tipo di maiale che cresce più velocemente rispetto al Duroc italiano, consentendo così una produzione maggiore di insaccati. Gli inquirenti avevano rintracciato i produttori ed erano arrivati anche a Tolentino dove, per l’accusa, nel 2016 e nel 2017 Vissani avrebbe utilizzato il seme del Duroc danese. L’azienda agricola "La cisterna", che allevava e commerciava suini, aveva poi venduto all’azienda agricola Sisi di Vissani suini e cosce di suini prodotti in questo modo, attestando falsamente nella certificazione intermedia funzionale che era stato utilizzato il seme di Duroc italiano, e la conformità del prodotto ai sistemi previsti nel regolamento Dop prosciutto di Parma e in quello del San Daniele. Da qui per il tolentinate le accuse di falsità nelle documentazioni, frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. I prosciutti provenienti dall’azienda erano stati ritirati e smarchiati, per essere rivenduti senza l’indicazione di garanzia. Ieri per lui in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Rocco Dragonetti ha chiesto la condanna al minimo della pena. La condanna è stata chiesta anche dalle parti civili, i consorzi del San Daniele e del Parma; quest’ultimo aveva chiesto anche un risarcimento di 25mila euro. L’avvocato difensore Paolo Cammertoni ha invece insistito per l’assoluzione, ribadendo che Vissani aveva sempre rispettato le regole e i disciplinari; i maiali fecondati dal Duruc danese non erano stati venduti nel circuito delle Dop Parma e San Daniele, e questo risultava dai documenti. Alla fine il giudice Vittoria Lupi ha condannato l’imprenditore alla pena di sei mesi, con il beneficio della sospensione condizionale. Ci vorrà un eventuale processo civile per stabilire il risarcimento dovuto ai due consorzi. Vissani comunque farà appello contro la condanna, e in ogni caso il reato è vicinissimo alla prescrizione.