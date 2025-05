Prosegue la ricostruzione nel cratere sismico. Fondi per i lavori a Pioraco e Matelica

A Pioraco prosegue il progetto per l’adeguamento del sistema fognario di via Sanzio e viale della Vittoria. Di recente è stato trasferito un importo di 349.630 euro per un totale previsto di un milione e 100mila euro. "Un’opera significativa che rimette a norma l’impianto fognario – spiega il sindaco Matteo Cicconi –, danneggiato dal sisma e con significativi problemi anche dal punto di vista ambientale. L’intervento è quasi finito, sono in fase di ultimazione i due impianti di sollevamento ed è in atto una variante in corso d’opera: i lavori sono momentaneamente sospesi. Auspichiamo che dopo l’estate potranno riprendere e terminare entro qualche settimana".

L’Usr inoltre ha liquidato un’anticipazione di 150mila euro alla diocesi di Fabriano-Matelica per la chiesa di Santa Teresa a Matelica, a fronte di un contributo concesso di 750mila euro. La chiesa è in centro e contiene beni artistici di notevole interesse, tra cui due grandi tele ai lati del coro e raffiguranti l’Apoteosi di Santa Teresa.