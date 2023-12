Prosperi presenta il suo giallo

Oggi pomeriggio i Teatri di Severino, in collaborazione con la biblioteca comunale, inaugurano la rassegna dedicata agli autori locali del territorio. L’iniziativa, che si terrà alle 17 a palazzo Governatori nella sala letture del Caffè Letterario, sarà aperta da Enrico Prosperi, autore del libro giallo "Le ombre del Quirinale", pubblicato da Calibano Editore.

La rassegna proseguirà il 10 gennaio dell’anno nuovo con Davide Giuliodori, che ha da poco firmato la sua prima opera in versi dal titolo: "Cuore ombreggiato". Prosperi, 40 anni, laureato in ingegneria della produzione industriale, lavora in un’azienda locale e da tempo si diletta nella scrittura oltre che nella genealogia.

re. ma.