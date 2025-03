"Proteggiamo lo Stella Maris"

"Proteggere lo Stella Maris dalle speculazioni edilizie. No a ulteriori colate di cemento". Con queste parole d’ordine è cominciato nella zona centro sud di Civitanova il volantinaggio, che raggiungerà anche gli altri quartieri, per la chiamata generale al flash mob di domenica in via Vela, alle 11 davanti all’ingresso dell’istituto. Lì si concentreranno quelle spinte civiche che non apprezzano la politica urbanistica della città, e che scendono in strada per evitare che l’istituto religioso venga trasformato in un contenitore di appartamenti.

"Dopo la partenza delle ultime suore il futuro dello Stella Maris di Civitanova sembra essere stato già deciso dall’amministrazione comunale, senza tenere conto dei reali bisogni della città e della volontà dei residenti". Si apre così il volantino che ricorda anche come l’istituto sia "un pezzo di storia di ognuno di noi e vogliamo proteggerla da altre speculazioni edilizie. No ad ulteriori colate di cemento, irrazionali costruzioni e incremento di densità abitativa". La richiesta è che la struttura venga utilizzata "per le reali necessità della collettività, come quelle scolastiche, culturali, socio assistenziali e tutto quanto possa rispondere alle esigenze dei cittadini".

Il programma esposto nel volantino è quello emerso da confronti di comitati civici, che si stanno mobilitando per far arrivare all’amministrazione comunale il messaggio che c’è una parte della città disposta a impegnarsi per frenare le scelte urbanistiche di Palazzo Sforza.

In tal senso, ha fatto scuola il comitato di San Marone, riuscito mesi fa a raccogliere quattromila firme e a fermare la realizzazione di un supermercato sulla collina di Costamartina (variante Cristallo) e di un insediamento industriale su un terreno agricolo al confine con Montecosaro scalo (variante Agriforest). Per lo Stella Maris, su cui comunque esiste il vincolo della Sovrintendenza, il progetto è di intervenire sull’edificio per trasformarlo in cubatura residenziale e in spazi destinati a uffici. Una previsione che non piace ai cittadini che vorrebbero, per la struttura, un futuro come polo culturale e socio sanitario. La battaglia dei comitati deve fare i conti con una amministrazione comunale convinta dal progetto di variante a destinazione residenziale dello Stella Maris, e con accordi già andati avanti tra l’istituto religioso e soggetti privati interessati all’investimento immobiliare.

Lorena Cellini