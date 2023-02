Protesi al ginocchio su misura: operazione live

La clinica Villa dei Pini Gruppo Kos sempre più al passo con i tempi in materia di sanità, soprattutto ortopedia. Dopo gli eventi dedicati alla spalla e alla chirurgia artroscopica mininvasiva con tempi di recupero rapidi, infatti, la struttura civitanovese si conferma punto di riferimento nel campo sabato scorso ha organizzato il primo intervento chirurgico "live" di presentazione di una innovativa protesi al ginocchio.

Si tratta di una protesi unica nel suo genere, "realizzata completamente su misura del paziente – spiega il dottor Stefano Albanelli, protagonista in sala operatoria dell’intervento eseguito in diretta sabato –; l’ intervento rende la protesi perfettamente compatibile e riduce i tempi di recupero".

"Oggi – aggiunge – le tecnologie sono molto implementate e anche quella protesica è diventata di routine con tempi di recupero molto rapidi, tanto che subito dopo l’intervento è già possibile iniziare la fisioterapia".

Telecamere e microfoni, sabato, hanno documentato l’intervento in presa diretta, con la platea di professionisti che hanno seguito l’evento nella sala conferenze. L’evento è potuto essere seguito non soltanto in sala ma anche da remoto con collegamenti in streaming.

L’Ortopedia di Villa dei Pini si conferma quindi punto di riferimento nelle Marche e non solo, sia per l’alto numero di interventi ma anche per la qualità professionale dell’equipe che li esegue. "Attualmente siamo coinvolti in diversi progetti che riguardano la chirurgia protesica e utilizziamo materiali all’avanguardia – spiega il dottor Pierluigi Giansante, responsabile dell’ortopedia assieme al collega Nicola Gentili –. Facciamo circa 300 casi di protesi l’anno, dalla visita ambulatoriale all’intervento chirurgico, fino alla fisioterapia post operatoriale".