Protesta a Civitanova: "Differenziata, servono più controlli"

"La raccolta differenziata lascia a desiderare? Sì, è sotto gli occhi di tutti, ma è inevitabile se nessuno fa controlli e il senso civico di molti cittadini". L’osservazione porta la firma di diverse famiglie di via Carducci, ove fenomeni come quello riportato nelle foto sarebbero frequenti e impuniti. "È anche una questione di civiltà oltre che di igiene", è il commento generale. "Abbiamo letto che l’organico dei vigili urbani si è rinforzato ed allora è nostro auspicio che oltre a sanzionare le auto in sosta vietata o chi percorre il marciapiedi in bici, maggiori controlli e analoga severità vengano riservati a chi conferisce in modo improprio i rifiuti nei cassonetti".

g. f.