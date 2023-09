Protesta a Civitanova: Frigorifero ai bordi di via IV Marine e discarica a cielo aperto

Un vecchio frigorifero appoggiato ai bordi della strada, sacchi di immondizia lasciati sul marciapiede e perlopiù riempiti dal residuo degli sfalci di erba e delle potature. In via IV Marine una discarica a cielo aperto per colpa di chi pratica l’arte dell’abbandono dei rifiuti. Gente che di notte si libera di quello che non usa più e lo butta in strada, un andato che non risparmia nessun quartiere, figlio dell’inciviltà di quei cittadini sporcaccioni che se ne infischiano delle regole, anche perché molto spesso di questo comportamento nessuno paga le conseguenze. Azioni insopportabili non solo per questioni di decoro e di igiene pubblica, ma anche perché a Civitanova è attiva un’isola ecologica dove è possibile portare i rifiuti ingombranti ed è possibile anche chiamare il servizio che su prenotazione ritira a domicilio il materiale ed è sufficiente chiamare il numero di telefono 0733.822317.