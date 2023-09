Protesta a Sforzacosta: "Detriti dell’alluvione abbandonati da mesi, il Comune si muova"

L’alluvione del 5 giugno ha segnato la vita della frazione di Sforzacosta: quando fosso Narducci è esondato, gli abitanti sono scappati dalle loro case, qualcuno è riuscito a mettersi in salvo per un soffio. Una grande paura, senza contare i tanti danni lasciati dall’acqua e dal fango. Oggi, a distanza di tre mesi, sul retro del bar Dino e Dina diversi mucchi di detriti sono ancora lì, testimoni silenziosi di quanto accaduto oltre tre mesi fa.

Silenziosi ma non innocui: "Tutti questi rifiuti accatastati, venuti giù da monte, hanno fatto sì che la zona si popolasse di ratti e insetti", spiega il titolare del bar, Robertino Beni, mentre indica sacchi di plastica, finestre in alluminio, alberi interi caduti e lasciati lì, il tutto mentre combatte contro le zanzare nel vano tentativo di scacciarle: ormai qui è un’invasione, tanto che è dovuto correre ai ripari per proteggere i clienti. "Ho messo delle zanzariere – dice Beni –, ma qui prima le zanzare non c’erano, mai avuto problemi per questo. Adesso invece non posso nemmeno dare l’acqua alle piante, sennò qui i clienti vengono presi d’assalto. Lo faccio quando non c’è più nessuno, la notte, al momento di chiudere il bar. Il Comune non è mai venuto a portare via i detriti. Il problema che si è creato non è tanto, naturalmente, di natura estetica, piuttosto è igienico". La sua non vuole essere una critica, ma una richiesta: "L’amministrazione ci dica cosa vuole fare – l’appello di Beni –. Sono passati esattamente 100 giorni dall’alluvione e qui è stato lasciato tutto così. Dopo gli eventi culinari, culturali e musicali, dopo Musicultura e lo Sferisterio, chi di dovere dovrebbe ricordarsi che ci sono stati anche gli eventi atmosferici. Ditemi come devo regolarmi con questi rifiuti, vorrei giusto capire se qualcuno verrà a rimuoverli o se devo organizzarmi per conto mio". Il problema che si pone è anche un altro: "Se dovesse arrivare un’altra forte pioggia o addirittura un’altra alluvione vera e propria, il rischio è che i detriti accumulati facciano da tappo nel fosso. Se l’acqua se li dovesse portare via, poco più giù, sotto l’asilo, i rifiuti ostruirebbero il torrente. È davvero pericoloso. Il rischio concreto, se tutto resta così, è che si verifichi un altro disastro". Quel giorno, il fosso si era alzato di cinque metri in una manciata di minuti, il getto d’acqua era stato violentissimo: in un attimo le due capannine degli attrezzi, sul retro del bar, erano state spazzate via. Nel caos di quei momenti, Beni aveva soccorso una bimba di 5 anni: l’acqua le era arrivata alle ginocchia, piangeva disperata. L’ho presa in braccio e l’ho portata nel mio bar". È solo una delle tante storie drammatiche di quei giorni: una anziana è stata tratta in salvo dai vicini di casa. Momenti di angoscia che non sono stati dimenticati: nessuno ha intenzione di rivivere una situazione simile.

Da Federico, il parrucchiere accanto al bar Dino e Dina, le cose non vanno meglio: "Anche qui da me si è riempito di insetti. Grazie, davvero grazie al Comune – commenta ironico –, ci hanno lasciati così, tutto è rimasto come allora, non sono venuti a pulire". Il 5 giugno, la casa di Federico Mercuri è stata completamente sommersa dal fango: lui ha salvato il salvabile, ma molte cose sono andate perse o distrutte in quei momenti concitati. Nemmeno una manciata di minuti e si è ritrovato senza abitazione. Casa sua, sotto il salone, è ancora oggi inutilizzabile.