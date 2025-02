Protesta bis sulla gru: "Voglio i miei soldi"

Protesta bis in cantiere a Tolentino. A distanza di una settimana, uno dei due operai che lunedì scorso erano saliti sulla gru per i mancati pagamenti ha messo di nuovo in atto il suo piano. Ieri, intorno alle 9.40 il ragazzo, un 19enne di origini egiziane, si è arrampicato ancora più su rispetto all’altra volta, quando aveva raggiunto un’altezza di 15-20 metri. Ben oltre la palazzina in ricostruzione. Un’altra forma di dissenso, un’azione dimostrativa per lo stesso motivo e nello stesso cantiere post-sisma in via Santini, minacciando di buttarsi di sotto. Ancora momenti di tensione, quindi, che si sono risolti grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Anche il padre 52enne del giovane, pure lui operaio, ha detto di essere salito sulla gru, ma quando i carabinieri sono arrivati c’era solo il figlio; il padre si trovava sull’impalcatura. I militari della stazione di Belforte, del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Tolentino, giunti sul posto, hanno constatato che padre e figlio lamentavano il mancato pagamento di crediti vantati nei confronti di due imprese che gli avevano affidato i lavori. Dopo una prima trattativa condotta da militari della stazione belfortese, il 52enne si è convinto a scendere a terra, mentre l’altro ha continuato a minacciare di gettarsi nel vuoto.

É stato quindi avviato un dialogo con il padre, per trovare una soluzione e un accordo di pagamento; grazie anche all’ausilio di personale specializzato per la negoziazione del Reparto operativo del comando provinciale di Macerata, il giovane egiziano si è infine convinto a scendere. Dopo circa un’ora di trattativa e, soprattutto, un bonifico, l’operaio si è deciso a scendere. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Quindi un nuovo spiegamento di forze. Oltre al sindaco Mauro Sclavi, come l’altra volta, tornato per informarsi sugli sviluppi della vicenda.

Il ragazzo non ha voluto ricorrere alle cure mediche del 118. La scorsa settimana invece insieme con lui era salito un collega di 29 anni. Continuano gli accertamenti sulla vicenda, considerando che ci sono in mezzo anche querele. L’azienda che si occupa della ricostruzione del palazzo avrebbe dato in subappalto l’intervento del cappotto termico a una ditta, la quale avrebbe attinto personale da un’altra, quella degli egiziani, per eseguire questo specifico lavoro. Entrambe però non lavorerebbero più in questo cantiere. Quindi ieri gli egiziani non sarebbero potuti entrare.

La speranza, soprattutto per i committenti, è che quest’abitazione di via Santini non diventi ogni volta il teatro della protesta per regolamentare questioni economiche. Anche perché così facendo, oltre al grande pericolo che corrono coloro che si arrampicano, si rallentano i lavori e quattordici famiglie terremotate aspettano di rientrare a casa. Ieri le maestranze che stavano lavorando alla copertura sono state costrette a fermarsi.

Lucia Gentili