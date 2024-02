Protesta degli agricoltori con un trattore nel campo

La protesta degli agricoltori che da settimane ormai imperversa in tutta Italia e non solo arriva anche a San Severino. Più precisamente alle porte della cittadina dove è stato posizionato da qualche giorno un trattore (nella foto) assieme a due cartelli in cui si specificano le ragioni della protesta.

Tra le altre cose gli agricoltori chiedono una giusta remunerazione e la difesa della dignità della loro professione.

Spiegano anche che "la maggior parte dei frutti del nostro lavoro è ampiamente sottopagato, con ricavi che sono abbondantemente inferiori ai costi di produzione".