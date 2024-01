Protesta dei cittadini per la biblioteca

Diversi cittadini di Potenza Picena si dicono ormai arrabbiati e pronti a manifestare domenica mattina, in segno di protesta, per chiedere al Comune di riaprire immediatamente la biblioteca di via Trento, chiusa a fine dicembre per via dei problemi strutturali della sede che ospita la biblioteca stessa. L’iniziativa è stata lanciata ieri sui social network da alcuni potentini, che hanno così condiviso la locandina della manifestazione. "Siamo un gruppo di cittadini sorpresi e rattristati dall’improvvisa chiusura della biblioteca comunale, patrimonio di cultura e socialità della nostra comunità – hanno scritto –. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza a ritrovarsi domenica, alle 11, nel Belvedere del Pincio, per chiedere la riapertura della nostra biblioteca".

E il volantino è stato firmato da ben 14 cittadini: Paola Pierantoni, Barbara Morgoni, Wanda Grandinetti, Mariella Guiducci, Caterina Cirioni, Silvia Riccobelli, Valentina Brogna, Sergio Ceccotti, Francesco Cingolani, Igor Bartolacci, Alessandro Ceccotti, Luca Giustozzi, Lucio Mannocchi e Stefano Carletti. Tuttavia, pure l’opposizione è intenzionata ad appoggiare la protesta. "Il Pd saluta con favore l’iniziativa di un gruppo di cittadini e aderisce convintamente all’invito a partecipare domenica – dicono i Dem –. Invitiamo i nostri iscritti e simpatizzanti a favorire la massima partecipazione a questa meritoria iniziativa. Lo merita la biblioteca e lo meritano quelle persone che l’hanno fatta vivere in tutti questi anni". Idem il consigliere locale del Movimento 5 Stelle, Stefano Mezzasoma.

"Anche io parteciperò – afferma Mezzasoma–. Da sempre amo la lettura e diversi anni fa avevo donato qualche centinaio di libri proprio alla biblioteca. Ricordo, poi, che al Comune erano stati donati, quattro anni fa, i locali di Palazzo Menghini proprio con l’obiettivo di trasferire lì la biblioteca cittadina. Ma nessun progetto è partito per sistemare quell’immobile. È la solita reticenza dell’Amministrazione comunale. Non si sa se riaprirà e se il servizio verrà ridotto o no".

Ad aggiungersi alle critiche c’è anche il capogruppo di Civico 49, Edoardo Marabini. "Tutta l’opposizione – sottolinea – ha protocollato il due gennaio una mozione, e si chiede al Comune di procedere alla riapertura. La biblioteca è un punto di riferimento del centro storico e la sua chiusura è una grossa ferita. Politicamente la giunta è stata inerme, perché i problemi strutturali si erano scoperti nel 2019 con una relazione dell’ufficio tecnico. Oggi, c’è solo l’amaro in bocca".