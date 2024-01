Protesta in piazza e raccolta firme: "La biblioteca va riaperta subito"

"Riaprite subito la biblioteca comunale, così fate solo un danno alla comunità!". Forte e chiaro il messaggio lanciato ieri dagli oltre cento residenti di Potenza Picena, che hanno partecipato alla protesta andata in scena al Belvedere del Pincio. L’iniziativa è partita da un gruppo di 14 cittadini che, pochi giorni fa, aveva diffuso dei volantini per dire no alla chiusura della biblioteca di via Trento, disposta dal Comune a fine dicembre, per via di alcuni problemi strutturali. A partecipare anche il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni, insieme ai membri della sua coalizione Stefano Dall’Aglio (segretario del Pd), Alessandra Perticarà e Richard Dernowski, oltre a Stefano Mezzasoma (capogruppo dei 5 Stelle). Per il servizio d’ordine, i carabinieri e la polizia locale. Ed è stata una vera assemblea pubblica, dove a turno i cittadini hanno preso parola. Mentre gli esponenti politici hanno preferito ascoltare, senza intervenire. "Mi ha scandalizzato il modo in cui è stata comunicata la chiusura, e cioè tramite un post Facebook scritto dalla bibliotecaria – ha esordito Silvia Riccobelli, insegnante, una delle organizzatrici della manifestazione –. Siamo qui perché teniamo al nostro paese. Non esiste nessun Comune sprovvisto di biblioteca, e anzi da tempo l’amministrazione avrebbe dovuto ampliare il servizio con una nuova sala lettura e un’altra per lo studio". "Siamo felici nel vedere tutte queste persone in piazza – ha aggiunto Valentina Brogna –. Ci dà fastidio il fatto che già da tre anni i locali erano fatiscenti: già non si poteva entrare in biblioteca, se non per riconsegnare o prendere i libri". Applaudito l’intervento di Paolo Tasselli, presidente dell’Aido e dell’associazione Amici della Musica: "Perché l’amministrazione non ha fatto una nuova perizia, prima di procedere con la chiusura, per capire quali interventi erano necessari? A noi interessa che la biblioteca sia riaperta". E a margine dell’incontro è stata avviata una raccolta firme, che sarà poi presentata al Comune, per chiedere di trovare una soluzione e riattivare il servizio della biblioteca. "Dieci anni fa la destra ha preso il potere a Potenza Picena e ora il suo ciclo si sta concludendo con la chiusura della biblioteca", è il commento polemico rilasciato da Morgoni al Carlino.