Protesta nella sede dell’Ast: "Impedita manifestazione". Marini: tuteliamo i cittadini

"La libertà di manifestazione e il diritto al dissenso non si toccano, nessuno si permetta di metterli in discussione". Questo il motivo alla base dell’azione di protesta di un gruppo di militanti del Centro sociale autogestito Sisma che ieri mattina ha occupato gli uffici della direzione dell’Ast di Macerata. All’origine della vicenda c’è la decisione del direttore, Alessandro Marini, di non aver concesso gli spazi per la mobilitazione delle operatrici e degli operatori sanitari contro quanto accade a Gaza e a sostegno del popolo palestinese. "La sera dello scorso 2 ottobre - sottolinea il Csa Sisma - si è svolta in tutta Italia l’iniziativa "Luci sulla Palestina 100 ospedali per Gaza".

Una mobilitazione dal basso, amplissima e diffusa su tutto il territorio nazionale, la dimostrazione di come nel mondo della sanità l’indignazione contro il genocidio palestinese sia forte e dilagante. Oltre 300 le aziende sanitarie coinvolte, decine di migliaia le operatrici e gli operatori mobilitati in solidarietà con la Palestina e dalla parte della sua resistenza. Ma nell’Ast di Macerata non è stato concesso di manifestare all’interno delle strutture ospedaliere. Una decisione vergognosa e inaccettabile da parte del direttore Alessandro Marini che, in forza del ruolo che ricopre, ritiene che la sua parola possa valere di più di quella delle centinaia di dottoresse, medici, infermieri e infermiere, che sono scesi in piazza in solidarietà con la popolazione palestinese".

Secondo il Csa Sisma, però, il direttore si sbaglia di grosso. "La sua parola non vale nulla di fronte a quella delle centinaia di migliaia di persone che da settimane si mobilitano per Gaza, per fermare il genocidio. Glielo hanno dimostrato gli operatori e le operatrici sanitarie che, insieme ai cittadini, il 2 ottobre a Macerata hanno improvvisato un corteo spontaneo su corso Cairoli, fino allo Sferisterio". In solidarietà con le operatrici e gli operatori sanitari che in provincia di Macerata hanno scelto di prendere posizione dalla parte della causa palestinese, dalla parte dell’umanità contro la barbarie, ieri gli attivisti del Centro Sociale hanno deciso di ricordare a Marini la gravità della sua scelta. "Abbiamo deciso di ricordarglielo oggi. E oggi sono stati i suoi stessi uffici, quelli della direzione Ast di Macerata, che hanno preso la parola contro il genocidio, l’occupazione, l’apartheid israeliana".

Scarna la risposta dell’Ast. "In riferimento ai flash mob per la situazione di Gaza organizzati in più parti d’Italia e all’autorizzazione non concessa dall’Azienda Sanitaria di Macerata, la direzione generale, pur esprimendo totale solidarietà, sottolinea che mentre l’autorizzazione per gli spazi pubblici è competenza della Questura, per ciò che riguarda gli spazi aziendali i dinieghi sono sempre e solo dovuti allo scopo di tutelare i cittadini e la loro serenità, quando vi si recano per fruire dei servizi sanitari".