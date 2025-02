Protesta per la sporcizia. Anziano morso da un cane

Un portorecanatese ha rimproverato una donna che era in pineta con il cane, perché l’animale aveva lasciato le feci a terra e lei non le aveva raccolte. Ma per tutta risposta la donna avrebbe aizzato il suo cane contro l’anziano, morso a più riprese finché è riuscito a divincolarsi: al pronto soccorso di Loreto, gli sono stati dati sei giorni di prognosi per le lesioni riportate. L’episodio si è consumato mercoledì, nella zona sud di Porto Recanati. A raccontare la disavventura è proprio l’anziano, un 79enne, rimasto vittima dell’aggressione. "Verso le 16.30 ero nella pineta Volpini, dove vado ogni giorno a trascorrere il tempo con altri amici – spiega –. Mi sono messo a fare due passi e ho notato una donna sulla cinquantina in giro con il suo cane di grosse dimensioni, bianco e nero. La conosco di vista e l’avevo già rimproverata in passato, perché il suo animale lascia spesso gli escrementi in pineta e lei non li raccoglie mai. E anche stavolta vicino al cane, che non era guinzaglio, c’erano tracce di bisogni appena fatti. Allora ho guardato la donna e le ho detto: “È stato il tuo cane, raccogli subito le feci“". Ma in quel momento è avvenuto il fattaccio che non t’aspetti. "Quando ho finito di parlare, il cane mi è venuto addosso e mi ha rifilato due o tre morsi alla gamba sinistra, all’altezza della coscia – riprende il portorecanatese –. Ho cercato di staccarmi dall’animale, ma lei non ha fatto nulla per intervenire. Le ho detto di farlo smettere, altrimenti l’avrei denunciata. Allora si è allontanata subito e il cane l’ha seguita. Poco dopo è salita sulla sua auto ed è andata via. Tornato a casa, mi sono accorto che erano rimasti dei segni profondi sulla pelle. La mattina dopo sono andato al pronto soccorso e mi hanno refertato sei giorni di prognosi".

L’uomo non intende lasciar correre. "Sono intenzionato a sporgere denuncia – prosegue il 79enne –. E mi appello alla polizia locale, affinché faccia più controlli nella pineta Volpini dove sono installati dei cartelli che raccomandano di far entrare i cani solo al guinzaglio, ma quelli che vengono qui non sono mai legati. Se fosse capitato a un bambino, ci sarebbero state conseguenze ben peggiori".

Giorgio Giannaccini