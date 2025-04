Protesta al pronto soccorso: “Mio padre 89enne lasciato senza farmaci”

Macerata, 7 aprile 2025 – “Mio padre 89enne è rimasto tre giorni al pronto soccorso, senza che nessuno ci dicesse che noi familiari dovevano provvedere alle sue medicine e ai suoi pasti. Lo abbiamo scoperto solo quando abbiamo visto che stava malissimo. È assurdo”. Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e professoressa di storia contemporanea a Unimc, racconta la vicenda con rabbia e incredulità.

“Mio padre è cardiopatico da 40 anni, mercoledì si è sentito male e il medico di famiglia ci ha consigliato di portarlo al pronto soccorso. Lì, dove è arrivato da Passo di Treia in ambulanza, gli sono stati diagnosticati una polmonite e un grave scompenso cardiaco. Al reparto noi abbiamo mostrato tutto il suo faldone sanitario, con le patologie di cui soffre e i farmaci salvavita che prende, sicuri che ci avrebbero pensato loro”. Per il pensionato sono iniziate le cure, ma domenica i figli lo hanno trovato molto peggiorato. “La dottoressa che era di turno ci ha chiesto se nostro padre dovesse prendere qualche farmaco, noi gli abbiamo detto di sì, e solo a quel punto ci ha detto che alle sue terapie ordinarie avremmo dovuto provvedere noi. Ma noi siamo rimasti sconcertati, e con noi altri familiari di persone ricoverate a cui, allo stesso modo, non era stato detto nulla. Al pronto soccorso, che non è un reparto per ricoverare le persone, non sono distribuiti i pasti ma non vengono neppure dati i medicinali salvavita. Devono pensarci i familiari, a cui però nessuno lo dice. Peraltro, chi non ha parenti vicini come dovrebbe fare? Mi sembra una cosa gravissima, su cui non si può tacere”.

“Al paziente stiamo dando antibiotico, cortisone e diuretici in vena — replica il dottor Emanuele Rossi, primario del reparto –. Ci hanno chiesto come regolarsi con altri farmaci non salvavita, e abbiamo detto che potevano darli loro, tranne quello che già prendeva. Il paziente è in osservazione breve intensiva, lì vengono distribuiti acqua e frutta frullata, quello che si può mangiare, nessuno è lasciato a digiuno. Per il resto, noi curiamo le emergenze, in questo caso polmonite e scompenso cardiaco, non tutto il resto a cui devono pensare i familiari”.