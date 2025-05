Protesta dopo 6 giorni al pronto soccorso. La polizia identifica un paziente: “Ho solo espresso un disagio”

Macerata, 24 maggio 2025 – Identificato dalla polizia per aver esposto un foglio in cui ha esternato il suo disappunto al sesto giorno di permanenza nel pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, mentre era in attesa di un ricovero che tardava perché non c’era posto in reparto.

È quanto accaduto diversi giorni fa a Francesco Migliorelli, pensionato, un tempo attivo nella Fisac Cgil, attualmente ricoverato nel reparto di Medicina. “Ho raggiunto il pronto soccorso perché avevo dei disturbi. Dopo essere stato sottoposto ad una serie di accertamenti i medici hanno valutato che bisogna approfondire la mia situazione e, dunque, che fosse utile un ricovero. Il problema è stato che non c’erano posti in reparto. Così, giunto al sesto giorno, da una parte ho voluto evidenziare lo straordinario impegno di tutti gli operatori sanitari in prima linea, dall’altra ho chiesto come mai non si riuscisse ancora a ricoverarmi”. Ed è ciò che ha fatto con un foglio, che ha tenuto in mostra per un po’ con le mani, su cui ha scritto che “mentre gli operatori del pronto soccorso si fanno una mazza così, sono al 6° giorno di sosta, dai al 7° giorno. Perché l’Ast non ha posti in reparto?”.

Migliorelli sottolinea che ha voluto esprimere un disagio che era suo ma che può essere di tutti, certo non attribuibile agli operatori che si fanno in quattro per tutelare la salute dei cittadini. Qualcuno, passando, ha però scattato una foto che immortala Migliorelli con il foglio in mano.

“Dopo un po’ degli operatori sanitari mi hanno chiesto chi avesse scattato quella foto. Io ho detto che non lo sapevo, e ripeto che non lo so. Può essere stato chiunque visto che stavo davanti alla mia stanza. E pensavo che la questione fosse finita lì, poiché ritengo di non aver fatto nulla di male, condivisibile o meno che sia il mio comportamento. Invece, successivamente, sono arrivati degli agenti di polizia che mi hanno chiesto le generalità per identificarmi. E alla sola manifestata intenzione di voler guardare tra le mie cose ho opposto un netto diniego, visto che non mi era stato contestato alcun reato né, tanto meno, si era in presenza di un mandato. Sinceramente sono rimasto male, ho anche chiamato il mio avvocato. È forse un reato descrivere la realtà dei fatti, cioè che medici e infermieri del Pronto soccorso lavorano con grande abnegazione e che i posti letto nei reparti ospedalieri sono insufficienti? Non credo. Allora perché identificare un paziente all’interno dell’ospedale?”. L’Ast non commenta e, a quanto se ne sa, considera la vicenda già chiusa. Di certo l’episodio ha fatto il giro della rete, e ha suscitato diverse perplessità. In fondo si è trattato di un gesto tranquillo, che magari qualcuno ha ritenuto non consono all’ambiente ospedaliero. Ma forse non serviva la troppa “attenzione” prestata al paziente Francesco Migliorelli.