Protestano i residenti:: "Una riqualificazione per il lungomare sud"

"Chiediamo con forza: una riqualificazione effettiva e duratura del lungomare sud, la candidatura di questa porzione di spiaggia alla Bandiera Blu con l’adeguamento agli standard richiesti, oltre a una maggiore equità nella distribuzione dei servizi, proporzionata in base al contributo fiscale dei cittadini della nostra zona". Lo affermano alcuni residenti e proprietari di seconde case del quartiere Santa Maria in Potenza, a sud di Porto Recanati, che hanno scritto una lettera aperta rivolta all’amministrazione comunale. "Da anni ci sentiamo cittadini di serie B per quanto riguarda i servizi e la manutenzione del territorio – si legge nella missiva –, mentre restiamo cittadini di serie A quando si tratta di pagare tasse e imposte, senza alcuna differenziazione rispetto ad altre zone del Comune. È evidente che si tratta di una scelta del Comune quella di non candidare il tratto del lungomare sud, presumibilmente per evitare i necessari interventi di riqualificazione e la relativa destinazione di fondi nel bilancio". I residenti avanzano pure altre richieste nei confronti della giunta portorecantese. "Bisogna garantire la presenza costante di bagnini di salvataggio, la pulizia regolare della spiaggia, ma anche di attrezzarla per persone con disabilità – sottolineano ancora –. Serve una postazione ben segnalata per la fermata degli autobus ed è necessaria la riapertura e la valorizzazione dei parcheggi esistenti, come quello dietro l’ex hotel Regina e quello di fronte pineta. Inoltre chiediamo un piano di vigilanza delle aree sensibili e una riqualificazione complessiva della pineta, curando il verde e l’illuminazione per valorizzare l’area come risorsa ambientale e sociale. È poi urgente un intervento sul fosso Acquarolo, con l’installazione o il potenziamento dei sistemi di depurazione".