Protestano i vongolari: "No al marchio Igp per la “purassa“"

I consorzi di pesca dell’alto Adriatico contestano la richiesta di Igp per la vongola "purassa": "rischio concreto per l’economia del settore". C’è anche Nicola Paci, del Co.Ge.Vo. di Civitanova, tra i firmatari di una richiesta depositata al ministero dell’agricoltura avanzata dal Co.Ge.Mo. di Rimini e dal Co.Vo.Pi. di San Benedetto, che hanno fatto opposizione alla richiesta di indicazione geografica protetta per la vongola lupino denominata "purassa", termine dialettale di uso comune lungo l’Adriatico.

"Siamo convinti – hanno detto i presidenti dei consorzi – che non sussistano validi elementi oggettivi per avallare la creazione di un’esclusiva territoriale tramite il marchio Igp. Temiamo seriamente che tale operazione, presentata forse sottacendo le sue reali implicazioni, possa configurarsi come una strategia di marketing che comporterà un danno economico considerevole per la maggioranza degli operatori del settore. Il rischio concreto di una svalutazione del pescato proveniente dalle zone limitrofe e di una distorsione inaccettabile della libera concorrenza è quanto mai attuale.

Condividiamo la visione dell’organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione e il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi, per una tutela equa e una valorizzazione autentica dell’intero patrimonio ittico nazionale". I consorzi ribadiscono il proprio impegno a tutelare con ogni mezzo legale i legittimi interessi delle comunità di pescatori rappresentate, confidando in un’attenta valutazione da parte del ministero.