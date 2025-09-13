Proteste a Cingoli: "Procedura viziata per la nuova discarica"

Tony e Linda Smith (nella foto) sono i coniugi inglesi che hanno scelto un’amena zona della campagna di Cingoli per la loro residenza in un casolare ristrutturato, prima che nelle vicinanze fosse realizzata la discarica di Fosso Mabiglia. Entrambi fanno parte del gruppo civico Campagna pulita, formato da cittadini di Cingoli e dei Comuni vicini, per difendere l’ambiente, la salute, il rispetto delle regole urbanistiche, battendosi per la trasparenza, l’applicazione corretta delle leggi e per una sostenibile gestione dei rifiuti. Già il gruppo è intervenuto sulla proposta del Cosmari, che ha attuato la procedura tecnica per "un’estensione temporanea" dell’impianto, evidenziando che "il progetto è in effetti per una nuova discarica concepita per l’espansione verticale nei prossimi 10 anni". E Tony Smith ritiene opportuno fornire ulteriori puntualizzazioni: "Stando ai dettagli del progetto (bacino da 250.000 metri cubi, barriera di fondo autonoma, drenaggio del percolato, captazione del gas) redatto dalla Desmos sulla proposta del Cosmari sostenuta dalla Provincia, si dimostra che si tratta funzionalmente di un nuovo impianto, non di un semplice ampliamento". Inoltre e quanto alla competenza, "l’autorizzazione per una nuova discarica – precisa Smith – spetta alla Regione, non alla Provincia, rendendo la procedura del Cosmari viziata. Cosmari e Provincia vogliono controllare il ciclo dei rifiuti (solidi, appalti, leva politica)". Né va trascurato un altro importante aspetto: "L’impatto umano e non solo tecnico – fa rilevare Smith – essendo 100 i cittadini coinvolti dall’ulteriore potenziamento della discarica, residenti entro 2 chilometri da essa. Quindi, nuova penalizzazione per la comunità". Allora, precisa Smith "si passa da una contestazione tecnica (allegato 9 mancante, studi deboli) a una battaglia politico-legale (fuori area, autorità incompetente, conflitto di interessi) su una nuova discarica mascherata da ampliamento".

g. cen.