Proteste dal lungomare nord: "Tagliati fuori dalle iniziative"

Festa della Repubblica, Civitanova si tinge di tricolore ma con "figli e figliastri" e sul lungomare nord si sentono tagliati fuori dalla programmazione comunale. Che, infatti, si svolgerà principalmente in centro e sul litorale sud.

Serpeggia allora il malumore tra quegli operatori balneari e ristoratori che lamentano una eccessiva attenzione dell’amministrazione verso la parte centro-sud della città. È sotto gli occhi di tutti che la movida, da qualche stagione, non abbia più come punto di riferimento la costa di Fontespina e che il divertimentificio si sia spostato a sud del porto, ma i tre giorni di festa programmati (31 maggio-2 giugno) per celebrare il compleanno della Repubblica si presentano con un evidente sbilanciamento tra le attività organizzate da una parte e dall’altra. Dalla notte di venerdì 31 maggio fino alla domenica 2 giugno, tra inaugurazione della festa, dj set, raduni di auto, proiezioni cinematografiche, campionato italiano di scacchi, mercatini e a manifestazione con gli aquiloni, la stragrande se non la quasi totalità delle iniziative si svolgerà nel perimetro compreso tra il Polisportivo comunale, l’area portuale, e piazza XX settembre. Chi gestisce le attività balneari e i ristoranti più a nord guarda tutto questo fiorire di eventi e si chiede perché, per esempio, l’amministrazione non abbia deciso di organizzare "Aquiloniamo" sulla spiaggia di Fontespina, così da spostare un po’ dell’attenzione, e delle presenze, anche su questa parte del litorale cittadino. Con il timore che il sud la faccia da padrone anche nel cartellone estivo.

Lorena Cellini