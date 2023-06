Proteste dopo i lavori Via Spalato rimane senza strisce pedonali "Qui si rischia grosso"

di Chiara Gabrielli

"Mancano ancora le strisce pedonali, avranno finito la vernice". È una delle frasi ricorrenti dalle parti di via Spalato, dove, se da un lato sono stati completati i lavori di asfaltatura – e i cittadini ringraziano –, dall’altro non sono stati ancora realizzati gli attraversamenti pedonali né le strisce che dividono la carreggiata in due corsie. "È oggettivamente un problema – spiega Alessandra Pagnanelli –, attraversare la strada per tornare a casa diventa complicato ogni volta. I tratti che più saltano all’occhio sono quelli davanti alla gelateria Tutto Gelato e davanti alla farmacia, che sono i punti più utilizzati. Le macchine poi qui vanno sempre veloci, le strisce pedonali rappresenterebbero una sicurezza anche per chi deve attraversare con i bambini". "Proprio l’altro giorno ho chiesto ai vigili urbani che intendono fare con le strisce pedonali, completamente assenti lungo la via – sottolinea Gianluca Micozzi della tabaccheria –, mi hanno detto che a breve saranno realizzate. Non si capisce bene perché non abbiano ancora provveduto. Già prima, con gli attraversamenti, era una giungla, è sempre difficile attraversare, si va un po’ all’arrembaggio. Le auto sfrecciano. Nel frattempo, però, c’è da dire che almeno l’asfalto è liscio, finalmente ci hanno messo mano, è importante". Lorenzo Saccà, residente in via Spalato, è della stessa opinione sulla necessità delle strisce pedonali: "Questa strada, che doveva essere di quartiere, è diventata di transito – fa notare –, qui passano camion e mezzi pesanti in genere, c’è di tutto. Nel tratto poi che va dalla farmacia alla gelateria, ci sono diversi negozi e noi residentistiamo sempre a combattere con chi parcheggia davanti ai nostri garage, è una lotta continua". Pochi passi più avanti, ci sono altri box: "Là c’è un altro passo carraio da cui si accede a quattro garage – indica Saccà –, peraltro io vivo qui da 40 anni e non hanno mai fatto una multa. Ricordo una sola eccezione. Tempo fa, c’era una macchina a ostruire il passaggio, avevamo un’emergenza e dovevamo andare in ospedale: alla fine è arrivato il carroattrezzi e il conducente si è preso la sanzione". Anche nel consiglio comunale di ieri, ci sono stati riferimenti a via Spalato: Roberto Spedaletti (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato che sono stati fatti attraversamenti che potrebbero risultare complicati per i diversamente abili: "Chi scende dal marciapiede di sinistra arriva dall’altra parte e in corrispondenza ci trova un gradino". E anche Alessandro Marcolini (Pd) ha fatto presente che in via Spalato ancora non sono stati completati gli attraversamenti pedonali.