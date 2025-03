"Proteste eccessive sulla mensa"

"La protesta rappresenta solo di una parte dei genitori di Mogliano. Gran parte di noi è rimasta in silenzio per lasciare all’amministrazione i tempi per risolvere il problema. Va bene la critica, purché sia costruttiva. È necessario trovare una soluzione per fare in modo che sia migliorato il servizio per i nostri figli, ma creare un simile clima a scuola non fa bene a nessuno".

È l’altro lato della medaglia. Il pensiero del gruppo dei genitori che non ha aderito alla protesta iniziata lunedì, quando una trentina di famiglie ha scelto di non far mangiare a scuola i propri figli – circa una ventina dell’infanzia e una decina della primaria – per dare un segnale all’amministrazione. Questo perché la sera tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio persone di età diverse avevano avuto qualche problema intestinale dopo aver pranzato a scuola. Gli esami sul pasto campione prelevato dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno dato esito negativo.

"Nas e Ast sono intervenuti e hanno prelevato dei campioni – continuano mamme e papà contrari alla levata di scudi –. L’esito è stato negativo. Perché bisogna mettere in discussione quanto analizzato dagli organi competenti? C’è una commissione mensa, che sta svolgendo un importante ruolo quotidiano di controllo; le richieste di variazioni e migliorie sono state accolte. L’utilizzo di prodotti a chilometro zero è previsto, ma è impossibile da attuare al 100 per cento. Le preoccupazioni dei genitori sono comprensibili, però bisogna capire cosa è successo e migliorare il servizio. Domani tra l’amministrazione e la ditta appaltatrice ci sarà un incontro, speriamo sia decisivo. Ma insinuare dubbi su gara di appalto e campioni a cosa giova? Se gli altri genitori hanno altre prove, le portino a chi di dovere. L’importante è tenere un approccio costruttivo: incaponirsi con una presa di posizione contro la ditta non porta da nessuna parte. Soffermiamoci su cose importanti, cercando di risolvere punto punto senza gettare fango su tutto. Altrimenti a rimetterci saranno i nostri figli".

La gestione del servizio è cambiata dal 7 gennaio. "I problemi ci sono state – aggiunge un papà –, ma ognuno dovrebbe rispettare il proprio ruolo, comprese le operatrici".

Lucia Gentili