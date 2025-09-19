Proteste nel rione Fontanelle: "Giardini abbandonati da anni"

Un giardino pubblico lasciato nell’abbandono da due anni. È quello del rione Fontanella e la denuncia arriva dai residenti. "Sono almeno due anni che elemosiniamo dall’amministrazione comunale una potatura delle piante. Ci sono pini talmente alti e folti che soffocano la zona sottostante e si stanno seccando". Speravano che il loro parchetto rientrasse nel piano di potature annunciato dal Comune, ma niente. E dopo l’ultimo temporale estivo la situazione è peggiorata. "Un pino si è spezzato – spiegano – e per metterlo in sicurezza sono stati chiamati i vigili del fuoco. A distanza di oltre un mese e mezzo i rami tagliati sono ancora lì e le altre piante affronteranno un’altra stagione senza essere potate".

Gli abitanti del quartiere si sono organizzati per conto loro per ripulire e hanno ammassato aghi e foglie in cumuli, ma nemmeno stavolta i servizi ambente e pulizia del Comune sono intervenuti per rimuovere il fogliame. "Chiediamo – è la conclusione dei residenti – che questi giardini non vengano dimenticati. Sono stati realizzati all’epoca per sopperire al fatto che il depuratore sarebbe stato ampliato e quindi una sorta si risarcimento per tutti i disagi che negli anni avremmo subito".

l. c.