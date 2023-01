Proteste per la viabilità nella zona del Tubaldi

di Asterio Tubaldi

Operai al lavoro in questi giorni di inizio anno per completare la copertura della recinzione della parte del nuovo stadio Tubaldi in via Presutti, pronto ad ospitare domenica alle 17.30 la partita contro la Carrarese, la seconda casalinga della stagione per la Recanatese. I lavori consistono nella messa in posa di un telo lungo tutta la recinzione metallica, che delimita una parte dell’impianto sportivo, per impedire di vedere le partite di calcio dall’esterno, senza pagare il biglietto. Di "portoghesi", che si arrangiano in questo modo, sembra, in effetti, ce ne siano tanti. Così molti da spingere i residenti della via e gli amministratori ad incontrarsi per risolvere alcuni problemi legati alla viabilità in concomitanza delle partite casalinghe della Recanatese. Al vice sindaco Mirco Scorcelli, con delega alla Viabilità, al comandante Gabriella Luconi della polizia locale e all’architetto Andrea Biti, che ha progettato la viabilità della zona, è stata presentata la lamentela più diffusa riguardante la criticità del traffico in via Aldo Moro e lungo via Moretti dove l’attività sportiva (stadio, palas, palaginnastica) crea problemi di congestione del transito con l’invito a trovare nell’immediato le soluzioni più idonee. Altro problema sollevato è quello di via Presutti dove confluiscono tifosi con le proprie auto che parcheggiano da ambo i lati della carreggiata e che approfittano della mancanza dei teli protettivi per assistere, attraverso la recinzione metallica, al match gratuitamente, cosa che è avvenuto in occasione della prima partita casalinga dell’11 dicembre scorso della Recanatese con l’Entella. Infine, è stato chiesto che i cartelli provvisori di divieto di sosta, messi in concomitanza dell’evento sportivo, vengano subito rimossi dopo che la partita è finita. Infatti questo non è avvenuto e la cartellonistica stradale, che doveva essere provvisoria, è di fatto rimasta permanente con forte disagio per i residenti e per chi si serve di questi parcheggi per prelevare i ragazzi dagli attigui liceo Scientifico e scuola media Patrizi.