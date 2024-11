"Protetti insieme" alla Pace. Incontro contro le truffe

Si è tenuto al Centro anziani del quartiere Pace un incontro a cura della polizia locale – presente il sovrintendente Luca Toso – organizzato nell’ambito del progetto "Protetti Insieme" dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane. "La tutela degli anziani è una responsabilità collettiva – interviene l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Con il giusto supporto, sensibilizzazione e informazione, grazie al progetto ‘Protetti insieme’ lavoriamo insieme per ridurre il numero di truffe e garantire un ambiente più sicuro per i nostri cari a volte vittime dei truffatori che si avvalgono di tecniche manipolative, sfruttando la vulnerabilità emotiva e la solitudine delle loro vittime. Il finanziamento al progetto, riconfermato dal Ministero ci dà ulteriori stimoli per proseguire nel percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso e sta a significare che la strada è quella giusta".