"Protetti Insieme", in biblioteca il progetto contro le truffe agli anziani. Ospite speciale Pippo Franco

Sarà Pippo Franco l’ospite speciale della presentazione del progetto "Protetti Insieme" – aperto a tutta la cittadinanza – che si svolgerà mercoledì alle 16.30 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Il comico porterà il suo contributo con riflessioni e momenti di intrattenimento per affrontare il problema delle truffe agli anziani. "Protetti Insieme" è promosso dal Comune - assessorato alle Politiche Sociali, finanziato dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno e realizzato in collaborazione con Ircr. "In un momento in cui le persone anziane sono sempre più vulnerabili a fenomeni di truffa e raggiro, il nostro impegno è proteggere i cittadini più fragili, rafforzando il legame con i servizi comunali, le associazioni e il mondo del volontariato", ha commentato il vicesindaco Francesca D’Alessandro.