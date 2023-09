"Protetti insieme", oggi l’incontro contro le truffe

Un incontro per mettere in guardia i cittadini contro le truffe si terrà oggi alle 16.30 nella parrocchia Santa Madre di Dio. Si tratta del progetto "Protetti insieme", che vede coinvolti nella prevenzione la prefettura, il Comune, l’Università di Macerata, Ircer, Forum italiano sulla sicurezza urbana e Regione. Dopo l’incontro alla Santa Madre di Dio, per i residenti del rione Marche e delle zone tribunale e stazione, se ne terranno altri nei vari quartieri, per incontrare quante più persone possibile e spiegare come difendersi dai raggiri. Il progetto è nato per far fronte all’aumento di truffe, subite spesso dagli anziani ma non solo, con i sistemi più disparati di persona, al telefono o tramite internet.