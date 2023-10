Protezione Civile a Porto Recanati: Di Salvo nuovo coordinatore

E’ Lucio Di Salvo il nuovo coordinatore del gruppo comunale della Protezione civile, a Porto Recanati. A comunicarlo è stato il sindaco Michelini, tramite una nota stampa. "Nella giornata di venerdì si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo coordinatore della Protezione civile – ha scritto il primo cittadino -. Tale consultazione si è resa necessaria a causa delle dimissioni del coordinatore in carica Paolo Bruognolo, che per motivi privati ha dovuto lasciare l’incarico anticipatamente a quella che doveva essere la scadenza naturale. L’esito delle elezioni ha visto prevalere Lucio Di Salvo, membro storico del sodalizio che aveva proposto la sua disponibilità a ricoprire questo importante compito". Il primo cittadino portorecanatese aggiunge che "a Paolo Bruognolo va il sentito ringraziamento del consigliere con delega alla Protezione civile Gianluigi Serena e dell’intera Amministrazione comunale per la serietà, il costante impegno e l’infinita disponibilità con la quale ha ricoperto il delicato incarico. Al neo eletto coordinatore Lucio Di Salvo va un doveroso in bocca al lupo per l’importante impegno che lo aspetta. Siamo certi saprà adempiere dando il meglio nella sua esperienza e capacità".