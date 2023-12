Protezione civile, cambio al vertice. Silvia Del Medico è coordinatrice

Silvia Del Medico eletta nuova coordinatrice del Gruppo volontario comunale di Protezione civile. Il verdetto è arrivato ieri pomeriggio, al termine dell’assemblea dei volontari che si è svolta nella sala consiliare di palazzo Sforza, dove Del Medico ha ottenuto ventiquattro preferenze. Al suo fianco, in qualità di vice, ci sarà Ludovico Ripari, mentre gli eletti nel nuovo consiglio direttivo sono Leonardo Ripari, Francesco Rossetti, Monia Formentini, Davide Volponi e Sergio Bucosse.

Ora, spetterà al sindaco Fabrizio Ciarapica ratificare la nomina, situazione che dovrebbe avvenire entro la giornata di oggi. Nel suo discorso di presentazione, Del Medico ha ricordato di essere la prima donna alla guida della Protezione civile in città e tra gli obiettivi che si è posta, spiccano l’allargamento del numero dei volontari, la partecipazione ai corsi di formazione e l’impegno a garantire un buon numero di servizi, continuando l’intensa attività avviata dal suo predecessore Aurelio Del Medico (in foto con la nuova coordinatrice).

Per un Del Medico che lascia, dunque, ecco una Del Medico che arriva, ma si tratta di un semplice caso di omonimia. Nelle ultime settimane, l’incarico era stato ricoperto in maniera temporanea dalla dirigente all’urbanistica Sandra Gennarettini, perché Aurelio Del Medico, che aveva guidato il gruppo per nove anni, aveva dovuto lasciare per sopraggiunti limiti di età. Alle operazioni di voto, ha partecipato anche il primo cittadino Ciarapica.